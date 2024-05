Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung Nr. 1 der PI Heidekreis zum Wochenende 03.-05.05.2024

Heidekreis (ots)

Bispingen: Einbruch in Verwaltungsgebäude In der Zeit vom 30.04.2024 bis 03.05.2024 ist die unbekannte Täterschaft in zwei Verwaltungsgebäude des "Immenhof" im Immenhofweg eingebrochen. Die Täter brachen Zimmertüren auf damit die weiteren Räume der Gebäude durchwühlt werden konnten. Die Höhe des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/960-0 entgegen.

Soltau: Einbrüche in Wohn- und Geschäftshäuser in der Nacht vom 03./04. Mai In der Straße "Am Westerfeld" schlugen die unbekannten Täter die Scheibe eines Elektrofachgeschäfts ein und gelangten in die dortige Werkstatt. Hierbei sind die Täter von der Videoüberwachung gefilmt worden. Ob Technik entwendet wurde, ist derzeit unklar. Bei einem Einbruchsversuch im "Wiedinger Weg" werden die Täter vom Bewohner überrascht und flüchten. Bei einem Einbruch in der Straße "Schäfersort" haben die Täter ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Hinweise und Beobachtungen zu den Einbrüchen sowie Fragen zum Thema Einbruchschutz nimmt die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 entgegen.

Soltau, Innenstadt: Versammlung von Fahrradfahrern Am Samstag hat zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Soltauer Innenstadt eine angemeldete Versammlung von Fahrradfahrern stattgefunden. Die etwa 150 Teilnehmer setzten sich für ein kinder- und fahrradfreundliches Soltau ein. Auf Grund der Fahrradfahrer kam es zu kurzzeitigem Beeinflussung des Autoverkehrs. Die friedliche Versammlung startete am Schützenplatz und endete im Böhme-Park.

Gilten: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum zwischen 02.05.2024, 22:00 Uhr und 03.05.2024, 08:00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das eingezäunte Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort versuchten diese ein Badezimmerfenster und eine Hintertür aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus.

Rethem: Brennende Einkaufswagen

Am Samstag, den 04.05.2024, gegen 04:00 Uhr, geriet ein Müllbehälter aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Dieser war an einem Unterstand für Einkaufswagen des geschädigten Discounters befestigt. Der Unterstand mit etwa 70 Einkaufswagen brannte vollständig aus. Hierbei wurde ein daneben parkender Pkw durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell