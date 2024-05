Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wietzendorf: Einbruch; Soltau: Unfall; Walsrode/A 7: Verkehrskontrolle; Schwarmstedt: Unfall; Wietzendorf: Keine Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss; Bad Fallingbostel/A 7: Auffahrunfall

Heidekreis (ots)

02.05.2024 / Einbruch in Clubheim

Wietzendorf: In der Zeit von Sonntagmittag (28.04.2024) bis Donnerstagnachmittag (02.05.2024) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Clubheim in der Hauptstraße in Wietzendorf. Diebesgut wurde nicht erlangt. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wietzendorf unter 05196-963760 entgegen.

02.05.2924 / Radfahrer leicht verletzt

Soltau: Ein 78-jähriger Autofahrer übersah am Donnerstagmorgen beim Einbiegen in die Celler Straße einen Radfahrer, der den Radweg in falscher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 38-jährige Radfahrer leicht verletzt.

02.05.2024 / Verkehrskontrolle

Walsrode/A 7: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 34-jährigen Autofahrer auf dem Parkplatz Wolfsgrund (A 7) und stellten gleich mehrere Verstöße fest. Keine gültige Fahrerlaubnis, kein zugelassenes Auto, falsch angebrachte Kennzeichen und die Fahrt unter Drogeneinfluss. Zu allem Überfluss führte der Mann noch Drogen sowie einen Schlagring mit sich und gab gegenüber den Polizeikräften die falschen Personalien an. Dem 34-jährigen, dem im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde, erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

02.05.2024 / Radfahrerin verletzt sich

Schwarmstedt: Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:35 Uhr in der Celler Straße, auf Höhe des Volksbank-Parkplatzes, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Das beteiligte Auto, das vom genannten Parkplatz anfuhr und womöglich die Radfahrerin übersah, setze seine Fahrt nach dem Unfall einfach fort. Die Polizei konnte den Autofahrer jedoch im Anschluss ermitteln. Zeugen zum Unfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 zu melden.

02.05.2024 / Keine Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Wietzendorf: Die Polizei kontrollierte am späten Donnerstagabend, gegen 23:10 Uhr, eine 50-jährige Autofahrerin an einer Tankstelle am Autohof Soltau Süd. Hierbei stellte sich heraus, dass die Dame nicht nur unter dem Einfluss von Kokain stand, sondern auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihr wurde daher nicht nur eine Blutprobe entnommen - auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

02.05.2024 / Auffahrunfall auf der A 7

Bad Fallingbostel/A 7: Am Donnerstagmittag nahm ein 81-jähriger Autofahrer den stockenden Verkehr auf der A 7 in Höhe Bad Fallingbostel zu spät wahr und fuhr auf ein vorausfahrendes Auto auf, das wiederum gegen die Mittelschutzplanke prallte. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

