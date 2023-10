Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: "Eigentlich war es nur zu laut"

Ruhestörung endet mit Bedrohungsanzeige

Grimmen

Am Donnertag, dem 12.10.2023 wurde der Polizei am Morgen eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Wittenhagen gemeldet, welche schon die ganze Nacht andauerte. Aus Gründen traute man sich nicht nachts die Polizei dazu zu holen. Was war passiert?

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen zum wiederholten Male bereits seit den Abendstunden des Mittwochs laute Bässe und Musik aus der Wohnung eines 39-jährigen Deutschen. In der Folge wurde durch einige Nachbarn die Wohnung aufgesucht, mit dem Anliegen den Störer auf die wiederholt zu laut abgespielte Musik anzusprechen. Dieser öffnete augenscheinlich alkoholisiert die Tür und hielt dabei einen Morgenstern in der Hand. Die Beschwerdeführer trugen kurz ihr Anliegen vor, sahen allerdings ob der bedrohlichen Gegenüberstellung von weiteren Maßnahmen ab. Der Lärm hielt indes die halbe Nacht an.

Am nächsten Morgen wurde dann die Polizei informiert, welche umgehend vor Ort kam. Nach Rücksprache mit dem Störer wurde der Morgenstern, welchen er eigenen Angaben zufolge selbst hergestellt haben will, beschlagnahmt und aufgrund des Anfangsverdachts einer Bedrohung eine Anzeige aufgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,1 Promille.

