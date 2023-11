POL-OE: Blutprobe nach Fahrzeugkontrolle

Olpe (ots) - Eine Verkehrsunfallflucht haben Polizeibeamte am Donnerstag (9. November) gegen 18:10 Uhr auf dem Kurkölner Platz in Olpe aufgenommen. Dabei schildert der betroffene Fahrzeughalter, dass er einen unbekannten Mann zuvor beobachtet hatte, wie dieser seinen Wagen touchierte habe. Anschließend gab der Unbekannte an, dass er einen anderen Parkplatz suchen wolle, um dann zur Unfallaufnahme zu dem beschädigten ...

mehr