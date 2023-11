Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Olpe (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht haben Polizeibeamte am Donnerstag (9. November) gegen 18:10 Uhr auf dem Kurkölner Platz in Olpe aufgenommen. Dabei schildert der betroffene Fahrzeughalter, dass er einen unbekannten Mann zuvor beobachtet hatte, wie dieser seinen Wagen touchierte habe. Anschließend gab der Unbekannte an, dass er einen anderen Parkplatz suchen wolle, um dann zur Unfallaufnahme zu dem beschädigten Fahrzeug zurückzukehren. Jedoch fuhr der Unbekannte von dem Parkplatz hinunter und flüchtete. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den gesuchten Pkw unmittelbar an der Kurfürst-Heinrich-Straße antreffen. Die Polizeibeamten stellten Anzeichen für eine Alkoholisierung fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Polizisten brachten den 51-Jährigen zur Polizeiwache, in der ihm eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Zudem schrieben sie eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

