POL-OE: Zwei Jugendliche bei Motorrollerunfall verletzt

Finnentrop (ots) - Ein Alleinunfall hat sich am Donnerstag (9. November) gegen 16 Uhr auf der K 5 in Sange ereignet. Auf regennasser Fahrbahn kam eine 59-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten und kam in einem Grünstreifen zum Stehen. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Pfosten im ...

