POL-EL: Nordhorn - 48-Jähriger mit Pedelec gestürzt und schwer verletzt

Papenburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt auf ein Baustellengelände in der Straße Am Ems-Center. Anschließend wurden etwa 60 Meter Kupferkabel und eine Elektrowinde entwendet. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

