POL-HOM: Unberechtigtes Befahren der Feldwirtschaftswege

Mandelbachtal (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 19.11.2022, um ca. 17.30 Uhr und Sonntag, den 20.11.2022, um ca. 09.40 Uhr kam es in der Gräfinthaler Straße in 66399 Mandelbachtal-OT Bliesmengen-Bolchen in Höhe Anwesen 8 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw (weißer Audi A 3 mit NK-Kreiskennzeichen). Im Anschluss ...

mehr