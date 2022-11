Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Samstag, dem 19.11.2022, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "Kaufland" in der Robert-Bosch-Straße in 66424 Homburg. Hierbei kollidierte bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten blauen Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken mit einem auf vorgenanntem Parkplatz geparkten schwarzen Seat Ibiza mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Am Seat Ibiza entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

