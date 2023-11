Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Am Mittwoch (8.11.) gegen 08:00 Uhr hat sich auf der Raiffeisenstraße in Olpe ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei beabsichtigte ein 57-jähriger Autofahrer aus einem Grundstück, auf die Straße einzufahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer, welcher sich bereits auf der Straße befand. Durch den Zusammenstoß wurde der 52-jährige Beifahrer des Unfallverursachers leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen im unteren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell