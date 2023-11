POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Autofahrerin

Attendorn (ots) - Zwei Diebstähle von Baustellen in der Breslauer Straße sowie in der Bahnhofsstraße sind am Donnerstag (9. November) der Polizei gemeldet worden. Auf der Baustelle in der Breslauer Straße durchtrennten Unbekannte gegen 23 Uhr am Donnerstag (8. November) ein Stromkabel und entwendeten dieses. Der Wert des Kabels liegt im dreistelligen Eurobereich. Zudem stahlen unbekannte in einem Tatzeitraum von Donnerstag (2. November, 0 Uhr) bis Donnerstag (9. ...

