Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstähle von Baustellen

Attendorn (ots)

Zwei Diebstähle von Baustellen in der Breslauer Straße sowie in der Bahnhofsstraße sind am Donnerstag (9. November) der Polizei gemeldet worden. Auf der Baustelle in der Breslauer Straße durchtrennten Unbekannte gegen 23 Uhr am Donnerstag (8. November) ein Stromkabel und entwendeten dieses. Der Wert des Kabels liegt im dreistelligen Eurobereich.

Zudem stahlen unbekannte in einem Tatzeitraum von Donnerstag (2. November, 0 Uhr) bis Donnerstag (9. November, 6:30 Uhr) ein Steuergerät einer Heizung von dem Baustellengelände am Bahnhof in Attendorn. Derzeit ist noch unklar, wie die Täter sich Zugang zu dem Rohbau verschafften. Die Ermittlungen dauern an. Das Steuergerät hatte einen Neuanschaffungspreis von rund 1000 Euro. In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegengenommen.

