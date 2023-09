Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Frontalzusammenstoß zweier Pkw vor Streifenwagen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (06.09.) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkw im Stadtteil Refrath, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Polizeibeamte befanden sich zum Unfallzeitpunkt im Rahmen einer Streifenfahrt direkt hinter einem der verunfallten Pkw und konnten dementsprechend sofort eingreifen.

Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 53-Jährige Bergisch Gladbacherin mit ihrem Smart den Refrather Weg in Fahrtrichtung Refrath. Laut eigenen Angaben sei ihr auf dieser Strecke ein Gegenstand in den Fußraum gefallen, den sie während der Fahrt versuchte aufzuheben. Dabei geriet sie jedoch in den Gegenverkehr und kollidierte ungebremst mit dem VW einer 43-jährigen Kölnerin.

Polizeibeamte befuhren die Straße zu diesem Zeitpunkt unmittelbar hinter der Kölnerin. Durch starkes Abbremsen und Betätigen der Hupe versuchte die 43-Jährige die entgegen kommende Smart-Fahrerin zu warnen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Nach der Kollision leisteten die Beamten umgehend erste Hilfe und bestellten zwei Rettungswagen sowie einen Notarzt zum Unfallort.

Die Smart-Fahrerin wurde wenig später schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kölnerin sowie ihre zwei Kinder (9 und 16 Jahre) verletzten sich glücklicherweise nur leicht und wurden vorsorglich einer nahegelegenen Klinik zugeführt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine entsprechende Fachfirma abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Refrather Weg zwischen der Robert-Schuman-Straße und der Dolmanstraße für circa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. (ch)

