Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231004.7 Friedrichsgabekoog: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Friedrichsgabekoog (ots)

In der Nacht zum Dienstag ist ein junger Mann unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehend von der Bundesstraße 203 in Friedrichsgabekoog abgekommen. Er erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen.

Kurz nach Mitternacht war ein Dithmarscher in einem Volkswagen auf der B 203 in Richtung Heide unterwegs. In Friedrichsgabekoog kam er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und kam schließlich auf dem Dach liegend abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Der 30-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Unfallursächlich dürfte Alkohol gewesen sein. Möglicherweise stand der Mann zudem unter dem Einfluss von Medikamenten. Daher ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an.

Weil der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, muss er sich nun nicht nur wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, sondern zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

An dem Unfallwagen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B 203 zeitweilig gesperrt.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell