POL-IZ: 231004.6 Itzehoe: Alte Reifen am Feldweg entsorgt

Itzehoe (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Bike am Dienstagmorgen in Itzehoe hat die Zweiradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Sie kam in ein Krankenhaus. Gegen 05.10 Uhr war ein Dithmarscher mit einem Opel auf der Schenefelder Chaussee in Richtung Innenstadt unterwegs. Er beabsichtigte, nach rechts in die Lise-Meitner-Straße abzubiegen und übersah dabei eine E-Bikerin, die aus Richtung ...

mehr