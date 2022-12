Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 23.12.2022, kam es gegen 18:00 Uhr in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein 79jähriger Ganderkeseer war im Begriff, mit dem Pkw von der Mühlenstraße nach links in die Bergedorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er die 20-jährige Ganderkeseerin, die ihrerseits bei Grünlicht die Fußgängerfurt überquerte. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde die Fußgängerin leicht verletzt und nachfolgend mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

