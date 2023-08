Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wohnmobil in Brand

Wickede - Echthausen (ots)

Am 29. August, um 00:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Wohnmobil Im Rehwinkel gerufen. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall gehört und sah aus ihrem Fenster ein bereits in Flammen stehendes Wohnmobil. Die Feuerwehr konnte einen Übergriff des Feuers auf eine angrenzende Gartenhütte verhindern und den Brand erfolgreich bekämpfen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. An dem Wohnmobil entstand ein Totalschaden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell