Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Zeugen zu Brand gesucht; Schneverdingen: Tödlicher Verkehrsunfall; Soltau: Automaten geöffnet; Schwarmstedt: Sachbeschädigung; Schneverdingen: Einbruch; Bispingen: Pedelec-Fahrer übersehen

Heidekreis (ots)

07.05.2024 / Zeugen zu Brand gesucht

Walsrode: In der Nacht vom 03.05.2024 auf den 04.05.2024 geriet eine reetgedeckte Scheune (Wagenremise) auf einem Museumsgelände in der Hermann-Löns-Straße in Brand. Der Brand wurde um 03:48 Uhr durch einen Zeugen gemeldet. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Feuers auf einen angrenzenden Wald noch verhindern. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich unter 05191-93800 zu melden.

07.05.2924 / Tödlicher Verkehrsunfall

Schneverdingen: Am frühen Dienstagmorgen kam es gegen 03:35 Uhr auf der Landesstraße 171, zwischen dem Ortsteil Bahnhof Wintermoor und der Abzweigung zur Bundesstraße 3, zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Autofahrer geriet hier auf gerader Strecke in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Tankwagen zusammen. Dabei wurde der Autofahrer eingeklemmt und tödlich verletzt. Der 62-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der mit 32.000 Litern gefüllte Diesel-Tank des Lastwagens blieb bei dem Unfall unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 171 ist für Bergungs- und Säuberungsarbeiten vermutlich noch bis in die Mittagsstunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

06.05.2024 / Automaten in Autowaschanlage geöffnet

Soltau: Unbekannte öffneten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen insgesamt vier Automaten einer Autowaschanlage in der Celler Straße. Dabei erbeuteten die Täter das vorhandene Münzgeld. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

06.05.2024 / Sachbeschädigung

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte eine Holzbank, die sich auf dem Gelände der örtlichen Grundschule befindet. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen

06.05.2024 / Einbruch

Schneverdingen: In der Zeit vom 24.04.2024 bis 06.05.2024 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Amselbusch und entwendeten schlussendlich einen Computer und Bettwäsche. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

06.05.2024 / Pedelec-Fahrer übersehen

Bispingen: Ein 30-jähriger Autofahrer übersah am Montagnachmittag beim Verlassen eines Werksgeländes in der Bispinger Straße einen vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 38-jährige Radfahrer zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

