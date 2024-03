POL-HA: Polizei untersagt Pritschenwagenfahrer wegen mangelnder Ladungssicherung die Weiterfahrt nach Osteuropa

Hagen (ots) - Zwei bislang unbekannte Trickdiebinnen verschafften sich am Mittwochnachmittag (06.03.2024) Zutritt zu der Wohnung einer 84-jährigen Frau in Haspe und stahlen Bargeld. Gegen 16.10 Uhr klingelte zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Hagenerin in der Büddingstraße und fragte sie nach Müllbeuteln. Die 84-Jährige ging in die Küche ihrer Wohnung und die Unbekannte folgte ihr. In der Küche ...

