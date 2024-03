Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebstahl aus Wohnung in Haspe

Hagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebinnen verschafften sich am Mittwochnachmittag (06.03.2024) Zutritt zu der Wohnung einer 84-jährigen Frau in Haspe und stahlen Bargeld. Gegen 16.10 Uhr klingelte zunächst eine unbekannte Frau an der Wohnungstür der Hagenerin in der Büddingstraße und fragte sie nach Müllbeuteln. Die 84-Jährige ging in die Küche ihrer Wohnung und die Unbekannte folgte ihr. In der Küche verwickelte die Unbekannte sie in ein Gespräch und als man anschließend zusammen zur Wohnungstür zurückging, stand dort eine weitere unbekannte Frau. Später stellte die Hagenerin fest, dass ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag aus einem Schrank ihres Wohnzimmers gestohlen wurde und alarmierte die Polizei. Sie sagte den Beamten, dass die beiden Frauen etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 160 cm groß waren. Sie waren dunkel gekleidet, stark geschminkt und sprachen gebrochenes Deutsch. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

