Polizei Hagen

POL-HA: Ladenbieb stiehlt Parfüm im Wert von fast 2.000 Euro und geht in Untersuchungshaft

Hagen-Mitte (ots)

Ein 26-jähriger Ladendieb ist am Dienstagnachmittag (05.03.2024) bei einem Diebstahl von Parfüm aufgefallen und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der in Lüdenscheid lebende Mann betrat gegen 16.50 Uhr eine Drogeriefiliale in der Hohenzollernstraße. Kurze Zeit später fiel einem Ladendetektiv auf, dass sich der 26-Jährige diverse Parfümflaschen griff und in einen Stoffbeutel steckte. Anschließend flüchtete er aus dem Laden ohne zu Bezahlen. Durch den Ladendetektiv konnte der Mann kurze Zeit später gestellt werden. Eine alarmierte Polizeistreife fand bei einer Durchsuchung des mutmaßlichen Diebes Parfümflaschen im Wert von knapp 2.000 Euro, die offensichtlich alle geklaut waren. Außerdem wurden noch zwei ebenfalls gestohlene Jeanshosen aufgefunden. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Am 06.03.2024 ordnete ein Richter bei dem polizeibekannten Mann Untersuchungshaft an. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sch)

