Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl mit Waffen - 30-jähriger Dieb hat Messer in Ärmel

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag (05.03.2024) in der Innenstadt einen Ladendieb vorläufig fest, der ein Messer bei sich trug. Eine Kundin des Supermarktes in der Elberfelder Straße sprach, gegen 14.20 Uhr, einen Mitarbeiter an und gab ihm Hinweise auf einen Ladendiebstahl. Sie hatte einen Mann beobachtet, der sich zwei Tafeln Schokolade in die Hose steckte und damit den Kassenbereich passierte. Ein weiterer Mitarbeiter sprach den 30-Jährigen an und bat ihn in sein Büro. Dabei fasste er an den Arm des Ladendiebes und bemerkte einen festen Gegenstand. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein langes Küchenmesser handelte. Wegen vorliegender Haftgründe nahmen die hinzugerufenen Polizeibeamten den Mann vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen gegen ihn ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

