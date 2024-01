Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht nach Unfall Fahrer eines grünen Geländewagens

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Dienstagnachmittag (02.01., 16.15 Uhr) kam es im Bereich Paderborner Straße/ Luise-Hensel-Straße zu einer Kollision zwischen einem Fußgänger und einem Rennradfahrer.

Zuvor trafen sich die beiden bereits im Ortskern Friedrichsdorf. Dort stand der spätere Fußgänger mit einem tarngrünen Geländewagen halbseitig auf dem Radweg der Paderborner Straße. Es kam zu einem kurzen Austausch im Vorbeifahren. Der 56-jähriger Verler passierte mit seinem Rennrad den bislang unbekannten Fahrer des Geländewagens und setzte seine Fahrt in Richtung Verl fort. In Höhe der Einmündung Luise-Hensel-Straße passte der Fahrer des Geländewagens den Rennradfahrer dann erneut ab. Er stand den Erkenntnissen nach zu Fuß auf dem Geh- und Radweg der Paderborner Straße und versuchte den Radfahrer aufzuhalten. Hierbei kollidierten beide und stürzten. Nach einem kurzen Disput, in dem sich beide Beteiligten beschimpften und der 56-jährige Radfahrer ankündigte die Polizei hinzuzuziehen, setzte sich der unbekannte Autofahrer in seinen Geländewagen und flüchtete auf der Luise-Hensel-Straße in Richtung Avenwedder Straße.

Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 55 - 60 Jahre alt und etwa 1,80 - 1,85 Meter groß. Er hatte graue Haare und trug eine weiße Strickjacke. Auffällig an dem tarngrünen Geländewagen war der hintere Teil des Fahrzeuges, welcher mit einer Plane oder einem Stoffverdeck überzogen war.

Die Polizei Gütersloh sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Fahrer des Geländewagens geben können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

