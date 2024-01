Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall in Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Dienstagvormittag (02.01., 11.40 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Straßen Graswinkel/ Am Reiling ein Verkehrsunfall zweier Autofahrer. Zuvor befuhr ein 23-jähriger Rietberger mit einem Audi die Straße Am Reiling und beabsichtigte die Straße Graswinkel zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 56-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW die Straße Graswinkel in Richtung Langenberger Straße. Bei dem Querungsversuch des Audi-Fahrer kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich.

Der Audi des 23-Jährigen schleuderte in der Folge auf ein angrenzendes Ackerfeld und kam dort zum Stehen. Die 56-Jähriger blieb nach dem Zusammenstoß mit ihrem VW im Kreuzungsbereich stehen. Die Frau aus Rheda-Wiedenbrück wurde nach erster Einschätzung des verständigten Rettungsdienstes für weitere stationäre Untersuchungen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision erheblich beschädigten, so dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen die Bergung und den Abtransport der Autos übernahm. Der geschätzte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 24 000 Euro.

