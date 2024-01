POL-GT: Getränke aus Turnhalle in Versmold gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der vergangenen Woche (22.12. - 29.12.) wurde in ein Einfamilienhaus an der Haller Straße, unweit der Einmündung Postdamm, eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Zwischen den Jahren ist es in dem Umfeld zu weiteren ...

mehr