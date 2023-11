Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Autofahrerin - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1123

Am Montag (20. November) kam es gegen 12:00 Uhr in der Straße Kapitelwiese in Dortmund-Hörde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer Autofahrerin. Die Polizei sucht Zeugen und den unbekannten Fahrer.

Nach ersten Ermittlungen befuhr die 28-jährige aus Dortmund mit ihrem Auto die Straße Kapitelwiese in Fahrtrichtung Südwesten. Vor dem Wendehammer fuhr ein Elektroscooter-Fahrer aus der dortigen Einfahrt auf die Straße und kollidierte frontal mit dem Auto der Dortmunderin. Infolgedessen stürzte er auf die Motorhaube.

Die 28-Jährige hielt an und sprach den E-Scooter-Fahrer an. Nachdem sie gesagt hatte, dass sie die Polizei und einen Krankenwagen informiert, entfernte er sich mit dem defekten Scooter.

Vermutlich verletzte sich der Mann bei dem Verkehrsunfall. Er wird wie folgt beschrieben:

- 19 - 23 Jahre alt - ca. 175 - 180 cm groß - schlanke Statur - schwarze Kappe - in-Ear-Kopfhörer - dunkle Jacke - dunkle Hose

Bei dem Scooter handelt es sich um einen rosafarbenen Leihscooter. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Angaben zu dem unbekannten E-Scooter-Fahrer machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise an die Polizeiwache Hörde unter der Telefonnummer: 0231/132-1421.

