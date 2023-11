POL-DO: Lüner wollte sich Kontrolle entziehen - Verfolgungsfahrt in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1121 Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Fliederstraße am Dienstagmittag (21. November) sucht die Polizei noch Hinweisgeber. Polizei und Feuerwehr waren gegen 12 Uhr alarmiert worden, weil es im Keller des Hauses brannte. Die Feuerwehr musste in zwei Kellerräumen die Flammen löschen. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Haben Sie im Bereich des ...

