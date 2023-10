Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231009-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfall mit Bus in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 06.10.2023 gegen 19.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Bus am Bussteig des ZOB in der Straße Reeperbahn in Eckernförde, der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt.

Ein 23 jähriger Fußgänger überquerte vor einem stehenden Bus am Bussteig neben den öffentlichen Toiletten die Fahrbahn, als der Busfahrer seinen Linienbus plötzlich anfuhr. In dem Bus befanden sich zu dem Zeitpunkt auch Fahrgäste.

Ob es zu einer Berührung zwischen dem Bus und dem Fußgänger kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat den Vorfall wahrnehmen können, wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 043519080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell