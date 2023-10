Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 231006-1-pdnms Durchsuchungseinsatz in Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/ In den frühen Morgenstunden des 06.10.2023 wurden durch die Kriminalpolizei Neumünster mit Unterstützung des 1. und 2. PR Neumünster, sowie Teilen der 1. Einsatzhundertschaft sechs Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. Fünf Objekte befinden sich in Neumünster, ein weiteres bei Hamburg. Das bei der Kriminalinspektion Neumünster geführte Verfahren richtet sich hierbei gegen sechs Personen, die seit ca. einem halben Jahr in teils wechselnder Zusammensetzung Einbrüche insbesondere in Gewerbeobjekte und Firmenwagen durchführten. Die umfangreichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht des schweren Bandendiebstahls und führten schließlich zum Erlass von drei Haftbefehlen. Diese wurden am frühen Nachmittag verkündet. Zwei der Haftbefehle wurden vollstreckt und der dritte wurde außer Vollzug gesetzt. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten sowohl Tatmittel, als auch Diebesgut und weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell