POL-FR: Freiburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 14.12.2023, gegen 13:00 Uhr, hat ein Mann bei der Arbeit in einem Imbiss in Wutöschingen einen Stromschlag erlitten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war der 52-jährige mit einer Essenszubereitung beschäftigt, als er von einem der in Betrieb befindlichen elektrischen Geräte einen Stromschlag erhielt. Der Strom musste ...

