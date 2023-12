Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Hilfe dank Smartwatch

Freiburg (ots)

Seiner getragenen Smartwatch hatte es ein Mann in der Nacht zum Freitag, 15.12.2023, in Waldshut-Tiengen, zu verdanken, dass ihm aus einer misslichen Lage geholfen werden konnte. Gegen 03:00 Uhr hatte sich der 43-jährigen wohl schlaftrunken aus seiner Wohnung begeben und ausgeschlossen. Er trug nur seine Unterhosen und zum Glück seine Smartwatch. Über diese konnte er mit der Polizei telefonieren, die im Namen des Mannes einen Schlüsseldienst beauftragte, die in das Schloss gefallene Wohnungstüre wieder zu öffnen.

