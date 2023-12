Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Glottertal: Verlorene Lkw-Ladung beschädigt Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 13.12.2023, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein grüner Klein-Lkw mit Planenaufbau die L112 am Ortsausgang Glottertal in Fahrtrichtung Denzlingen auf Höhe des dortigen Gewerbegebiets.

Nach aktuellem Stand verlor der Klein-Lkw während der Fahrt Gegenstände, welche bei einem hinterherfahrenden Fahrzeug Schäden verursachten. Vor Ort wurden Reste einer vermeintlichen Acrylglas-Platte sowie ein größerer Nagel vorgefunden.

Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt derzeit wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls und insbesondere auch jene, die Hinweise auf den grünen Klein-Lkw geben können, sich telefonisch unter 0761 882-3100 zu melden.

