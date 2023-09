POL-OF: Blitzermeldung

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Wahlplakate angezündet: Durch wen? - Offenbach (lei) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen ermittelt aktuell in drei Fällen von Sachbeschädigung an Wahlplakaten und bittet um Zeugenhinweise. Am frühen Donnerstag hatten Unbekannte in der Zeit ...

mehr