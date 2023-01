POL-PDLD: Bad Bergzabern - Unfallflucht

Germersheim (ots) - In den letzten zwei Tagen (17.01 und 18.01.2023) wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in Germersheim, Lingenfeld, Knittelsheim und Bellheim durchgeführt. In der Mozartstraße in Germersheim waren insgesamt 5 Autofahrer zu schnell unterwegs. In der Hauptstraße in Knittelsheim konnten 9 Verstöße festgestellt werden. 1 Autofahrer hielt sich in der Postgrabenstraße in ...

mehr