POL-FR: Schopfheim: Zwei Weihnachtsbäume entwendet - Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag, 12.12.2023 auf Mittwoch, 13.12.2023, versuchte ein Unbekannter eine Tür an einem Schulgebäude in der Eichbergstraße aufzuhebeln. Der Unbekannte gelangte nicht in die Schule. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

