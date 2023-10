POL-BOR: Bocholt - Abschlussbilanz zur Herbstkirmes

Bocholt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Borken: Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (17.10., 03:35 Uhr) einen Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft an der Dinxperloer Straße in Bocholt-Holtwick gesprengt. Zeugen alarmierten um 3:35 Uhr die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten eine aufgehebelte ...

