Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ölgemälde aus Kapelle entwendet

Bild-Infos

Download

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Kapellenweg;

Tatzeit: 16.10.2023, zwischen 05.45 Uhr und 18.45 Uhr;

Dreizehn Ölgemälde eines Kreuzweges haben Unbekannte in Vreden erbeutet. Die circa 30 x 50 Zentimeter großen Bildnisse auf Leinwand mit hölzernem Rahmen im Barockstil hingen in einer Kapelle am Kapellenweg, als die Täter sie am Montag zwischen 05.45 Uhr und 18.45 Uhr stahlen. Wie die Diebe in den gesicherten Bereich des Gebäudes kamen, ist unklar. Der Wert der Beute steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell