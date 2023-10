Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Geldautomaten-Sprengung in Bocholt-Holtwick - Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Borken:

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (17.10., 03:35 Uhr) einen Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft an der Dinxperloer Straße in Bocholt-Holtwick gesprengt.

Zeugen alarmierten um 3:35 Uhr die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten eine aufgehebelte Schiebetür sowie einen gesprengten, freistehenden Geldautomaten fest. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter nach der Tat in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Hamalandstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand am Automaten. Personen wurden bei der Sprengung nicht verletzt. Laut Feuerwehr soll die Statik des Gebäudes durch die Detonation nicht beeinträchtigt worden sein. Die Spurensicherung der Polizei Münster ist aktuell vor Ort. Die Höhe des Gebäudeschadens und möglicher Beute ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 oder unter https://nrw.hinweisportal.de/ entgegen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell