Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - AKTUELL - Frau schwer verletzt

Verursacher flüchtet

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Rheinstraße; Unfallzeit: 17.10.23, ca. 07.45 Uhr;

Nach einem weißen Pkw oder Transporter fahndet die Polizei aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der Rheinstraße in Bocholt. Der Fahrer hatte am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr eine 55 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt bei einem Überholvorgang abgedrängt, so dass diese gegen den Bordstein geriet und mit dem Kopf gegen einen Zaunpfahl prallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Mühlenweg ohne anzuhalten fort. Die Frau wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an den Polizeinotruf 110 oder das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

