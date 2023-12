POL-FR: Laufenburg: Altkleidercontainer raucht - Feuerwehr löscht Brand

Freiburg (ots) - Am 13.12.2023, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein grüner Klein-Lkw mit Planenaufbau die L112 am Ortsausgang Glottertal in Fahrtrichtung Denzlingen auf Höhe des dortigen Gewerbegebiets. Nach aktuellem Stand verlor der Klein-Lkw während der Fahrt Gegenstände, welche bei einem hinterherfahrenden Fahrzeug ...

mehr