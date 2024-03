Polizei Hagen

POL-HA: 28-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis nimmt Polizeistreife die Vorfahrt

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstabend (05.03.2024) hat ein 28-Jähriger einer Polizeistreife die Vorfahrt genommen und konnte bei der anschließenden Kontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen 22.05 Uhr fuhr der in Hagen lebende Mann mit einem Kleintransporter in den Kreisverkehr in der Badstraße ein und nahm im weiteren Verlauf einem Streifenwagen die Vorfahrt. Nur durch eine sofortige Bremsung konnten die Beamten einen Zusammenstoß verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bekannt, dass der Mann in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Weitergehende Überprüfungen ergaben, dass er für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde daraufhin angezeigt und die Beamten untersagten dem 28-Jährigen die Weiterfahrt. Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat aufgenommen. (sch)

