POL-UL: (GP) Göppingen - Rollerfahrer ohne Helm angehalten

Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, wurde in der Kellereistraße ein Roller angehalten. Der 18-jährige Fahrer hatte keinen Helm getragen. Bei der Überprüfung wurden verschiedene Verstöße festgestellt. Am Roller war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Eine aktuelle Versicherung besteht nicht. Zudem ist nicht klar, ob der Roller nicht ein Kleinkraftrad ist, das zugelassen sein muss. Unabhängig davon kommt eine Inbetriebnahme aufgrund des desolaten Zustandes derzeitig nicht in Frage.

