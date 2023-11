Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Einbrecher kommt durchs Fenster

In einem Wohnhaus in Salach suchte ein Unbekannter am Donnerstag nach Beute.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr muss der Einbrecher in der Brühlstraße gewesen sein. Er ging zu einem Mehrfamilienhaus und kletterte über eine Außentreppe auf den Balkon einer Wohnung im Obergeschoß. Dort schlug der Unbekannte die Scheibe eines Fensters ein. Der Täter griff durch die Öffnung und entriegelte die Glastür. So kam er in die Wohnung. Dort suchte der Dieb in mehreren Räumen nach Brauchbarem. Auch in Schränken und Schubladen wühlte der Einbrecher. Er fand wohl Schmuck und Bargeld. Das machte er zu seiner Beute. Seine Spuren ließ der Unbekannte am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher.

