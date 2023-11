Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Hohenstadt/A8 - Diesel aus Lastwagen abgezapft

Am Mittwoch oder Donnerstag entwendeten Unbekannte bei Hohenstadt rund 700 Liter Diesel aus einem Laster.

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr stand eine Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz Widderstall. Der 32-jährige Fahrer schlief in der Fahrerkabine. Währenddessen bohrten Unbekannte ein Loch in den Tank des Volvo. Sie pumpten unbemerkt etwa 700 Liter Diesel ab. Erst am Morgen stellte der aus Weißrussland stammende Fahrer den Diebstahl fest. Die Autobahnpolizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei rät:

Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer vollständig ab und parken Sie, wenn möglich, ihr Fahrzeug in der Nähe von Lichtquellen. Gerade bei Nacht agieren Diebe im Schutz der Dunkelheit oft unbemerkt. Sie können sich zudem bei den Polizeidienststellen im Land beraten lassen. Die Mitarbeitenden informieren Sie kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, wie Sie sich gegen Diebstahl schützen können.

