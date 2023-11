Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Unbekannte flüchteten am Dienstag in Ulm, nachdem sie auf einen Mann an einer Haltestelle eingeschlagen hatten.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr hielten sich ein 27-Jähriger zusammen mit zwei Begleiterinnen an der Straßenbahnhaltestelle am Theodor-Heuss-Platz auf. Dort kam er mit zwei Zeugen ins Gespräch, als eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen auf ihn zuging. Ohne Vorwarnung griffen die Jugendlichen im Alter von ca. 15 Jahren und dunkler Kleidung den 27-Jährigen an. Dabei schlugen sie mit Fäusten auf ihn ein und traten mit Füßen nach ihm. Einer der beiden Zeugen schritt ein und versuchte die Angreifer von dem Opfer zu trennen. Erst dadurch ließen die Unbekannten von dem 27-Jährigen ab und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff wurde der 27-Jährige im Gesicht verletzt. Ein Rettungswagen behandelte ihn vor Ort. Danach konnte er nach Hause. Auch einer der Helfer wurde wohl verletzt. Noch bevor die Polizei eintraf, gingen er und sein Begleiter weiter. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Auch die beiden Helfer sucht die Polizei. Die Beiden sind wohl 23 und 28 Jahre alt und kommen aus Blaustein. Die Helfer können möglicherweise Hinweise zur Aufklärung der Tat geben. Sie werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ulm, Tel. 0731/188-0, in Verbindung zu setzen.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

