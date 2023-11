Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Unbekannte werfen Eier

Nach einem Eierwurf gegen einen fahrenden Lkw am Donnerstag in Geislingen ermittelt die Polizei wegen gef. Eingriff in den Straßenverkehr.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war gegen 19.30 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Sattelzug in der Stuttgarter Straße unterwegs. Unbekannte bewarfen mit mehreren Eiern den vorbeifahrenden Lkw. An der Frontscheibe zerschellten die Eier und der Fahrer des Sattelzuges konnte die Straße über mehrere Meter nicht einsehen. Glücklicherweise führte der Blindflug zu keinem Unfall. Die Polizei Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Unbekannten. An dem Lkw entstand kein Schaden. Hinweise bitte an die Polizei Geislingen unter der Tel. 07331/93270.

