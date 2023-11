Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Auto stößt mit Fahrradträger zusammen

Am Mittwoch löste sich bei Blaubeuren ein Heckträger und prallt gegen einen entgegen kommenden Pkw.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 10.15 Uhr eine 64-Jährige mit ihrem Mercedes in der Blaubeurer Steige unterwegs. Die Frau fuhr bergauf, als ihr dort ein 52-Jähriger mit seinem Transporter entgegen kam. Aus bisher unbekannter Ursache löste sich am Mercedes der Fahrradheckträger und schleuderte gegen den bergab fahrenden VW. Auf dem Träger waren zwei hochwertige Ebikes befestigt. Die wurden bei dem Zusammenstoß total beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war wohl der Heckträger nicht für das Gewicht der schweren Fahrräder ausgelegt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Pedelecs auf rund 4.000 Euro, den am fahrbereiten VW auf ca. 2.000 Euro. Auf die Seniorin kommt nun eine Anzeige zu.

