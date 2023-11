Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler - Betrunken die Vorfahrt missachtet

Im Rausch verursachte am Donnerstag in bei Attenweiler ein 58-Jähriger einen Unfall.

Der Mann war gegen 14.20 Uhr mit seinem Toyota auf der Landstraße 280 von Stafflangen in Richtung Attenweiler unterwegs. Er wollte dort die Kreuzung an der B312 geradeaus in Richtung Attenweiler überqueren und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei achtete der Toyotafahrer nicht auf die Vorfahrt einer 43-Jährigen, so die Polizei. Die kam mit ihrem Mercedes von rechts und war in Richtung Riedlingen unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Ein Auto wurde über die Mittelinsel gegen ein Verkehrszeichen geschleudert und kam dort zum Stehen. Die 43-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst bracht sie in eine Klinik. Den Sachschaden an den Autos und dem Verkehrszeichen schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 58-Jährige roch bei der Unfallaufnahme nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er deutlich zu viel davon getrunken hatte. In einer Klinik nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der 58-Jährige tatsächlich intus hatte. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige entgegen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

