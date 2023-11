Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Oggelshausen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag verursachte ein 42-Jähriger in Oggelshausen einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr war ein Mercedes in der Römerstraße unterwegs. Der Fahrer wollte nach links in die Buchauer Straße einbiegen. An der Einmündung achtete er nicht auf einen 47-Jährigen mit seinem VW. Der kam von links und war in Richtung Ortsmitte unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried nahm den Unfall auf. Den Schaden an dem Mercedes schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro, den am VW auf ca. 4.500 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

