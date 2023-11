Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Unfallverursacher ermittelt

Am Mittwoch stieß in Giengen an der Brenz ein Autofahrer gegen zwei geparktes Autos und flüchtete zu Fuß.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um 8 Uhr. Der 21-Jährige fuhr in der Steigstraße. Dabei stieß er mit seinem Hyundai gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Nissan auf einen davor geparkten Mercedes geschoben. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer stiegen aus dem Fahrzeug aus. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verschwanden sie zu Fuß zwischen zwei Wohngebäuden. Vor ihrer Flucht setzten sie Halloweenmasken auf, so berichteten die Zeugen später gegenüber der Polizei. Auch hatten die aufmerksamen Zeugen den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Während der Unfallaufnahme kehrte der Fahrer des Hyundai an die Unfallstelle zurück. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der mutmaßliche Fahrer betrunken war. Der 21-Jährige hatte deutlich zu viel intus. Deshalb nahm ihm ein Arzt Blut ab in einem Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den drei Autos auf etwa 16.000 Euro. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

